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Pánské běžecké kalhoty Nike NBA Boston Celtics Courtside Club Fleece - Černá/Clover

Boston Celtics Courtside

Pánské běžecké kalhoty Nike NBA Club Fleece

79,99 €
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Miluješ Celtics, tak to ukaž celému světu! Tyhle speciální kalhoty s nasprejovaným potiskem ti pomůžou být oddaným fanouškem.


  • Zobrazená barva: Černá/Clover
  • Styl: HV9772-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Miluješ Celtics, tak to ukaž celému světu! Tyhle speciální kalhoty s nasprejovaným potiskem ti pomůžou být oddaným fanouškem.

Výhody

Náš středně silný poločesaný flís je zvenku hladký a na vnitřní straně mírně nadýchaný, takže se příjemně nosí a přitom stále skvěle větrá. Je to pohodlná vrstva na celoroční nošení, ideální na ošemetná přechodová období.

Podrobnosti o produktu

  • Žebrovaný lem
  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Boční kapsa na straně kloubů: 100 % bavlna. Zadní kapsa: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Clover
  • Styl: HV9772-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské běžecké kalhoty Nike NBA Boston Celtics Courtside Club Fleece

    Boston Celtics Courtside

    79,99 €

    Dolaď si styl