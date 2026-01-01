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Pánské běžecké kalhoty Nike Football Atlético Madrid Club z francouzského froté - Obsidian/Bílá

Atlético Madrid Club

Pánské běžecké kalhoty Nike Football z francouzského froté

59,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

V měkkých, hřejivých a pohodlných teplákách Atlético Madrid můžeš být prakticky pořád. Francouzské froté v zúženém, klasickém střihu se nosí stejně příjemně jako tepláky a týmové prvky na stehně ukazují, kterému týmu fandíš.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: II3413-451

Atlético Madrid Club

59,99 €

V měkkých, hřejivých a pohodlných teplákách Atlético Madrid můžeš být prakticky pořád. Francouzské froté v zúženém, klasickém střihu se nosí stejně příjemně jako tepláky a týmové prvky na stehně ukazují, kterému týmu fandíš.

Podrobnosti o produktu

  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Boční kapsa na straně kloubů / zadní kapsa: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: II3413-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské běžecké kalhoty Nike Football Atlético Madrid Club z francouzského froté

    Atlético Madrid Club

    59,99 €

    Dolaď si styl