Pánské běžecké kalhoty Nike Football Atlético Madrid Club z francouzského froté

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Atlético Madrid Club
Pánské běžecké kalhoty Nike Football z francouzského froté
59,99 €
V měkkých, hřejivých a pohodlných teplákách Atlético Madrid můžeš být prakticky pořád. Francouzské froté v zúženém, klasickém střihu se nosí stejně příjemně jako tepláky a týmové prvky na stehně ukazují, kterému týmu fandíš.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: II3413-451
Atlético Madrid Club
59,99 €
V měkkých, hřejivých a pohodlných teplákách Atlético Madrid můžeš být prakticky pořád. Francouzské froté v zúženém, klasickém střihu se nosí stejně příjemně jako tepláky a týmové prvky na stehně ukazují, kterému týmu fandíš.
Podrobnosti o produktu
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Boční kapsa na straně kloubů / zadní kapsa: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: II3413-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Atlético Madrid Club
59,99 €