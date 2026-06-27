Pánské běžecké kalhoty Nike Club z francouzského froté

ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Střih našich klasických tepláků je navržený tak, aby byl v oblasti sedu a stehen volnější a směrem k žebrovaným manžetám se lehce zužoval. Středně silné francouzské froté je měkké a pohodlné – jako u klasických tepláků.
Nike Club
Střih našich klasických tepláků je navržený tak, aby byl v oblasti sedu a stehen volnější a směrem k žebrovaným manžetám se lehce zužoval. Středně silné francouzské froté je měkké a pohodlné – jako u klasických tepláků.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Guido680484570
Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg
Dobre dresy
Grzegorz882839540
Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.
Nike Club