triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 8
Nejlépe hodnoceno
Pánské běžecké kalhoty Nike Club z francouzského froté - Černá/Černá/Bílá

Nike Club

Pánské běžecké kalhoty z francouzského froté

54,99 €
Černá/Černá/Bílá
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
Obsidian/Obsidian/Bílá
Pink Foam/Pink Foam/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Střih našich klasických tepláků je navržený tak, aby byl v oblasti sedu a stehen volnější a směrem k žebrovaným manžetám se lehce zužoval. Středně silné francouzské froté je měkké a pohodlné – jako u klasických tepláků.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: FN3801-010

Nike Club

54,99 €

Střih našich klasických tepláků je navržený tak, aby byl v oblasti sedu a stehen volnější a směrem k žebrovaným manžetám se lehce zužoval. Středně silné francouzské froté je měkké a pohodlné – jako u klasických tepláků.

Výhody

  • Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do tělocvičny i na gauč.
  • Pohodlný elastický pas s kulatou vnější stahovací šňůrkou si přizpůsobíš na míru.
  • Do zadních kapes se skrytým zapínáním na patentky si bezpečně uložíš drobnosti.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Nike Futura
  • Kapsy
  • Svrchní část: 78–84 % bavlna / 16–22 % polyester. Boční/zadní kapsa: 100 % bavlna.
  • Procentuální zastoupení materiálů se může lišit. Skutečný poměr uvádíme na štítku výrobku.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: FN3801-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 175 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (20)

Hvězdičky: 4.5

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Pánské běžecké kalhoty Nike Club z francouzského froté

Nike Club

54,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 40