Pánské basketbalové tričko Španělsko Practice Nike Dri-FIT

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tým je tvoje srdcovka a hrdě dáváš najevo, za kterou zemi stojíš. Díky tomuhle měkkému a lehkému tričku všichni jasně uvidí, kde je tvá loajalita.
Španělsko Practice
Tým je tvoje srdcovka a hrdě dáváš najevo, za kterou zemi stojíš. Díky tomuhle měkkému a lehkému tričku všichni jasně uvidí, kde je tvá loajalita.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Španělsko Practice