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Pánské basketbalové tričko Španělsko Practice Nike Dri-FIT - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Recyklované materiály

Španělsko Practice

Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT

34,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tým je tvoje srdcovka a hrdě dáváš najevo, za kterou zemi stojíš. Díky tomuhle měkkému a lehkému tričku všichni jasně uvidí, kde je tvá loajalita.


  • Zobrazená barva: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Styl: FQ3676-687

Španělsko Practice

34,99 €

Tým je tvoje srdcovka a hrdě dáváš najevo, za kterou zemi stojíš. Díky tomuhle měkkému a lehkému tričku všichni jasně uvidí, kde je tvá loajalita.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Styl: FQ3676-687

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

Pánské basketbalové tričko Španělsko Practice Nike Dri-FIT

Španělsko Practice

34,99 €

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