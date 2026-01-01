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Pánské 5cm běžecké kraťasy Nike AeroSwift Dri-FIT ADV se všitými slipy - Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Pánské 5cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV s všitými slipy

89,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Soustřeď se a běž. Tyhle lehké tkané kraťasy jsou vybavené pokročilou technologií odvádějící pot a prodyšným zónám, které tě udrží v pohodě a svěžesti, ať už se pustíš do jakéhokoli dobrodružství. Do dvou kapsiček na slipy si můžeš schovat drobné nezbytnosti a do vnější zadní kapsy na zip bezpečně uložíš telefon od startu až do cíle.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Styl: IR4445-010

Nike AeroSwift

89,99 €

Soustřeď se a běž. Tyhle lehké tkané kraťasy jsou vybavené pokročilou technologií odvádějící pot a prodyšným zónám, které tě udrží v pohodě a svěžesti, ať už se pustíš do jakéhokoli dobrodružství. Do dvou kapsiček na slipy si můžeš schovat drobné nezbytnosti a do vnější zadní kapsy na zip bezpečně uložíš telefon od startu až do cíle.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Čtyřsměrná strečová tkanina je navržená tak, aby pružila ve všech směrech, a rozparky v lemech zajišťují optimální volnost při pohybu.
  • Pas Flyvent ze síťoviny a gumy je prodyšný a dobře padne.
  • Všitá spodní vrstva přináší oporu i krytí.

Podrobnosti o produktu

  • Prvky s reflexním designem
  • Stahovací šňůrka
  • Svrchní část: 88 % polyester / 12 % elastan. Elastický materiál: 73 % nylon / 27 % elastan. Podšívka: 89 % polyester / 11 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Styl: IR4445-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pánské 5cm běžecké kraťasy Nike AeroSwift Dri-FIT ADV se všitými slipy

    Nike AeroSwift

    89,99 €

    Dolaď si styl

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