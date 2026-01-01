Pánské 5cm běžecké kraťasy Nike AeroSwift Dri-FIT ADV se všitými slipy

Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Pánské 5cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV s všitými slipy
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Soustřeď se a běž. Tyhle lehké tkané kraťasy jsou vybavené pokročilou technologií odvádějící pot a prodyšným zónám, které tě udrží v pohodě a svěžesti, ať už se pustíš do jakéhokoli dobrodružství. Do dvou kapsiček na slipy si můžeš schovat drobné nezbytnosti a do vnější zadní kapsy na zip bezpečně uložíš telefon od startu až do cíle.
- Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Styl: IR4445-010
Nike AeroSwift
Soustřeď se a běž. Tyhle lehké tkané kraťasy jsou vybavené pokročilou technologií odvádějící pot a prodyšným zónám, které tě udrží v pohodě a svěžesti, ať už se pustíš do jakéhokoli dobrodružství. Do dvou kapsiček na slipy si můžeš schovat drobné nezbytnosti a do vnější zadní kapsy na zip bezpečně uložíš telefon od startu až do cíle.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Čtyřsměrná strečová tkanina je navržená tak, aby pružila ve všech směrech, a rozparky v lemech zajišťují optimální volnost při pohybu.
- Pas Flyvent ze síťoviny a gumy je prodyšný a dobře padne.
- Všitá spodní vrstva přináší oporu i krytí.
Podrobnosti o produktu
- Prvky s reflexním designem
- Stahovací šňůrka
- Svrchní část: 88 % polyester / 12 % elastan. Elastický materiál: 73 % nylon / 27 % elastan. Podšívka: 89 % polyester / 11 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Styl: IR4445-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike AeroSwift