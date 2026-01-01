Pánské 5cm běžecké kraťasy Nike AeroSwift Dri-FIT ADV se všitými slipy

Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Pánské 5cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV s všitými slipy
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tyhle kraťasy AeroSwift jsou navržené na závodění a pomůžou ti překonat to nejhorší a soupeřit s těmi nejlepšími. Lehký tkaný materiál odvádí pot a všitá pleteninová spodní vrstva ti zajistí potřebnou oporu. Do čtyř kapes se ti pohodlně vejdou gely, svačiny a další nezbytnosti pro den závodu.
- Zobrazená barva: Barely Green/Lapis
- Styl: IH6937-394
Nike AeroSwift
Tyhle kraťasy AeroSwift jsou navržené na závodění a pomůžou ti překonat to nejhorší a soupeřit s těmi nejlepšími. Lehký tkaný materiál odvádí pot a všitá pleteninová spodní vrstva ti zajistí potřebnou oporu. Do čtyř kapes se ti pohodlně vejdou gely, svačiny a další nezbytnosti pro den závodu.
Pokročilá technologie odvádění potu
Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.
Pro volnost pohybu
Čtyřsměrná strečová tkanina je navržená tak, aby byla pružná ve všech směrech, takže se při běhu budeš cítit pohodlně. Vylepšené prošívání je v postranních švech nižší než u předchozích verzí, takže lépe kryje. Pas Flyvent ze síťoviny a gumy je prodyšný a dobře padne.
Stvořené pro rychlost
Kolekce AeroSwift patří mezi vrcholnou závodní výbavu Nike. Tohle oblečení je stvořené pro rychlost a zajistí ti optimální krytí pro nerušený výkon.
Podrobnosti o produktu
- Tělo: 88 % polyester / 12 % elastan. Elastický materiál: 73 % nylon / 27 % elastan. Podšívka: 89 % polyester / 11 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Barely Green/Lapis
- Styl: IH6937-394
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 179 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike AeroSwift