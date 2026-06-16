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Pánské 20cm basketbalové kraťasy Nike Classic Dri-FIT - Parachute Beige/Černá/Černá

Recyklované materiály

Nike Classic

Pánské 20cm basketbalové kraťasy Dri-FIT

49,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Přehraj obránce kombinací driblů, kterou nečeká, v těchhle klasických 20cm kraťasech. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou nebo sprintuješ ke koši.


  • Zobrazená barva: Parachute Beige/Černá/Černá
  • Styl: IF2585-297

Nike Classic

49,99 €

Přehraj obránce kombinací driblů, kterou nečeká, v těchhle klasických 20cm kraťasech. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou nebo sprintuješ ke koši.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Parachute Beige/Černá/Černá
  • Styl: IF2585-297

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Pánské 20cm basketbalové kraťasy Nike Classic Dri-FIT

Nike Classic

49,99 €

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