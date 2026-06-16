Pánské 20cm basketbalové kraťasy Nike Classic Dri-FIT

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Přehraj obránce kombinací driblů, kterou nečeká, v těchhle klasických 20cm kraťasech. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou nebo sprintuješ ke koši.
Nike Classic
Přehraj obránce kombinací driblů, kterou nečeká, v těchhle klasických 20cm kraťasech. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou nebo sprintuješ ke koši.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic