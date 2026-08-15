Pánské 20cm basketbalové kraťasy Dri-FIT Nike DNA Academy

Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Snažíš se prosadit? Zavaž si je pěkně vysoko a v klidu si zahraj, aniž by ti překážela zbytečná látka. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou.
Nike DNA Academy
Snažíš se prosadit? Zavaž si je pěkně vysoko a v klidu si zahraj, aniž by ti překážela zbytečná látka. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Nike DNA Academy