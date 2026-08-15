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Pánské 20cm basketbalové kraťasy Dri-FIT Nike DNA Academy - Černá/Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike DNA Academy

Pánské 20cm basketbalové kraťasy Dri-FIT

34,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Snažíš se prosadit? Zavaž si je pěkně vysoko a v klidu si zahraj, aniž by ti překážela zbytečná látka. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IQ8608-010

Nike DNA Academy

34,99 €

Snažíš se prosadit? Zavaž si je pěkně vysoko a v klidu si zahraj, aniž by ti překážela zbytečná látka. Jsou vybavené technologií Nike Dri-FIT, takže zůstaneš v suchu a pohodlí, i když jedeš jednu kombinaci za druhou.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Délka vnitřního švu 20 cm
  • Pletenina se síťovaným lícem a hladkou zadní stranou
  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Boční kapsy
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IQ8608-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Ideális kosárlabdához.

    TundeV979485145

    Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Pánské 20cm basketbalové kraťasy Dri-FIT Nike DNA Academy

Nike DNA Academy

34,99 €

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