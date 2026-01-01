Pánské 15cm kraťasy ACG „Chamo Camo“ na terénní běh s všitými slipy

Recyklované materiály
ACG „Chamo Camo“
Pánské 15cm kraťasy na terénní běh s všitými slipy
Zdolávej kilometry v těchhle lehkých a prodyšných kraťasech. Přidali jsme jim panely pružné ve čtyřech směrech, ať tě neomezují v pohybu. Do čtyř kapes si můžeš při běhu klidně uložit potřebné nezbytnosti.
- Zobrazená barva: Sequoia/Light Army/Summit White
- Styl: IM5134-355
ACG „Chamo Camo“
Zdolávej kilometry v těchhle lehkých a prodyšných kraťasech. Přidali jsme jim panely pružné ve čtyřech směrech, ať tě neomezují v pohybu. Do čtyř kapes si můžeš při běhu klidně uložit potřebné nezbytnosti.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí. Díly ze čtyřsměrného strečového materiálu ti umožní pohyb bez omezení.
Úložný prostor do terénu
Kraťasy mají čtyři kapsy na uložení nezbytností, z toho dvě boční a dvě zadní.
Podrobnosti o produktu
- Materiál: 100 % polyester. Díl: 80 % polyester / 20 % elastan. Podšívka 92 % polyester / 8 % elastan.
- Elastický lem ve všitých slipech
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Reflexní loga ACG a Nike Swoosh
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Sequoia/Light Army/Summit White
- Styl: IM5134-355
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG „Chamo Camo“