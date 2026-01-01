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Pánské 15cm kraťasy ACG „Chamo Camo“ na terénní běh s všitými slipy - Sequoia/Light Army/Summit White

Recyklované materiály

ACG „Chamo Camo“

Pánské 15cm kraťasy na terénní běh s všitými slipy

69,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Zdolávej kilometry v těchhle lehkých a prodyšných kraťasech. Přidali jsme jim panely pružné ve čtyřech směrech, ať tě neomezují v pohybu. Do čtyř kapes si můžeš při běhu klidně uložit potřebné nezbytnosti.


  • Zobrazená barva: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Styl: IM5134-355

ACG „Chamo Camo“

69,99 €

Zdolávej kilometry v těchhle lehkých a prodyšných kraťasech. Přidali jsme jim panely pružné ve čtyřech směrech, ať tě neomezují v pohybu. Do čtyř kapes si můžeš při běhu klidně uložit potřebné nezbytnosti.

Zůstaň v suchu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí. Díly ze čtyřsměrného strečového materiálu ti umožní pohyb bez omezení.

Úložný prostor do terénu

Kraťasy mají čtyři kapsy na uložení nezbytností, z toho dvě boční a dvě zadní.

Podrobnosti o produktu

  • Materiál: 100 % polyester. Díl: 80 % polyester / 20 % elastan. Podšívka 92 % polyester / 8 % elastan.
  • Elastický lem ve všitých slipech
  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Reflexní loga ACG a Nike Swoosh
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Styl: IM5134-355

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské 15cm kraťasy ACG „Chamo Camo“ na terénní běh s všitými slipy

    ACG „Chamo Camo“

    69,99 €

    Dolaď si styl