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Pánská tkaná fotbalová bunda Nike Energy Repel - Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam

Recyklované materiály

Nike Energy

Pánská tkaná fotbalová bunda Repel

Sleva 30
Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
Medium Ash/Off Noir/Summit White/Summit White
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Před 30 lety jméno Nike rozvířilo fotbalovou scénu. Tahle nepromokavá bunda navazuje na ikonické modely poloviny 90. let, ale díky nejmodernějším technologiím zvládne i dnešní herní tempo.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Styl: IF1528-410

Nike Energy

Sleva 30

Před 30 lety jméno Nike rozvířilo fotbalovou scénu. Tahle nepromokavá bunda navazuje na ikonické modely poloviny 90. let, ale díky nejmodernějším technologiím zvládne i dnešní herní tempo.

Výhody

  • Čtyřsměrná strečová tkanina se přizpůsobí každému pohybu.
  • Do kapes se ti vejdou všechny drobnosti.

Podrobnosti o produktu

  • Přední dvoucestný zip
  • Elastické manžety a spodní lem
  • Pružný otvor na kapuci
  • Vyšívané logo Swoosh
  • 85 % polyester / 15 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Styl: IF1528-410

Velikost a střih

    • Model/ka měří 184 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pánská tkaná fotbalová bunda Nike Energy Repel

    Nike Energy

    Sleva 30

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