Pánská tkaná fotbalová bunda Nike Energy Repel

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Recyklované materiály
Nike Energy
Pánská tkaná fotbalová bunda Repel
Sleva 30
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Před 30 lety jméno Nike rozvířilo fotbalovou scénu. Tahle nepromokavá bunda navazuje na ikonické modely poloviny 90. let, ale díky nejmodernějším technologiím zvládne i dnešní herní tempo.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Styl: IF1528-410
Nike Energy
Sleva 30
Před 30 lety jméno Nike rozvířilo fotbalovou scénu. Tahle nepromokavá bunda navazuje na ikonické modely poloviny 90. let, ale díky nejmodernějším technologiím zvládne i dnešní herní tempo.
Výhody
- Čtyřsměrná strečová tkanina se přizpůsobí každému pohybu.
- Do kapes se ti vejdou všechny drobnosti.
Podrobnosti o produktu
- Přední dvoucestný zip
- Elastické manžety a spodní lem
- Pružný otvor na kapuci
- Vyšívané logo Swoosh
- 85 % polyester / 15 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Styl: IF1528-410
Velikost a střih
- Model/ka měří 184 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Energy
Sleva 30