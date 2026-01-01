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Pánská tkaná bunda Nike Air Max - Wolf Grey/Cool Grey/Černá

Nike Air Max

Pánská tkaná bunda

129,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tradiční styl Air Max se potkává s klasickým pohodlím. Tahle jednoduchá a elegantní bunda je vyrobená z lehkého taftu s technologií odvádějící pot, která se postará o tvé pohodlí. Nenápadné kapsy na zip na hrudi udrží tvoje věci v bezpečí.


  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Cool Grey/Černá
  • Styl: IU5683-012

Nike Air Max

129,99 €

Tradiční styl Air Max se potkává s klasickým pohodlím. Tahle jednoduchá a elegantní bunda je vyrobená z lehkého taftu s technologií odvádějící pot, která se postará o tvé pohodlí. Nenápadné kapsy na zip na hrudi udrží tvoje věci v bezpečí.

Podrobnosti o produktu

  • Elastické manžety a spodní lem
  • Pružná šňůrka na kapuci
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Svrchní část: 94 % nylon / 6 % elastan. Podšívka: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Cool Grey/Černá
  • Styl: IU5683-012

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 180 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská tkaná bunda Nike Air Max

    Nike Air Max

    129,99 €

    Dolaď si styl