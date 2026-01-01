Pánská tkaná bunda Nike Air Max

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Nike Air Max
Pánská tkaná bunda
129,99 €
Tradiční styl Air Max se potkává s klasickým pohodlím. Tahle jednoduchá a elegantní bunda je vyrobená z lehkého taftu s technologií odvádějící pot, která se postará o tvé pohodlí. Nenápadné kapsy na zip na hrudi udrží tvoje věci v bezpečí.
- Zobrazená barva: Wolf Grey/Cool Grey/Černá
- Styl: IU5683-012
Nike Air Max
129,99 €
Tradiční styl Air Max se potkává s klasickým pohodlím. Tahle jednoduchá a elegantní bunda je vyrobená z lehkého taftu s technologií odvádějící pot, která se postará o tvé pohodlí. Nenápadné kapsy na zip na hrudi udrží tvoje věci v bezpečí.
Podrobnosti o produktu
- Elastické manžety a spodní lem
- Pružná šňůrka na kapuci
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Svrchní část: 94 % nylon / 6 % elastan. Podšívka: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Wolf Grey/Cool Grey/Černá
- Styl: IU5683-012
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 180 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Max
129,99 €