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Pánská tkaná bunda na zip Nike NBA Club Boston Celtics Courtside - Černá/Clover/Clover

Recyklované materiály

Boston Celtics Courtside

Pánská tkaná bunda na zip Nike NBA Club

89,99 €
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100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Nápaditá. Hrdá. Připravený fandit, ať už to dopadne jakkoliv. Vždycky. Tahle bunda na zip ti dodá sílu stát hrdě za Celtics a zároveň se v ní budeš cítit pohodlně.


  • Zobrazená barva: Černá/Clover/Clover
  • Styl: HV9690-010

Boston Celtics Courtside

89,99 €

Nápaditá. Hrdá. Připravený fandit, ať už to dopadne jakkoliv. Vždycky. Tahle bunda na zip ti dodá sílu stát hrdě za Celtics a zároveň se v ní budeš cítit pohodlně.

Výhody

  • Náš středně silný poločesaný flís je zvenku hladký a na vnitřní straně mírně nadýchaný, takže se příjemně nosí a přitom stále skvěle větrá. Je to pohodlná vrstva na celoroční nošení, ideální na ošemetná přechodová období.
  • Kapuci si nastavíš šňůrkou podle potřeby a chlad nemá šanci.

Podrobnosti o produktu

  • Mikina se stahovací šňůrkou
  • Zip po celé délce
  • Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Clover/Clover
  • Styl: HV9690-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Adamantia947604536

    Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern

Pánská tkaná bunda na zip Nike NBA Club Boston Celtics Courtside

Boston Celtics Courtside

89,99 €

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