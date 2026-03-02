Pánská tkaná bunda na zip Nike NBA Club Boston Celtics Courtside

Adamantia947604536
Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Nápaditá. Hrdá. Připravený fandit, ať už to dopadne jakkoliv. Vždycky. Tahle bunda na zip ti dodá sílu stát hrdě za Celtics a zároveň se v ní budeš cítit pohodlně.
Boston Celtics Courtside
Nápaditá. Hrdá. Připravený fandit, ať už to dopadne jakkoliv. Vždycky. Tahle bunda na zip ti dodá sílu stát hrdě za Celtics a zároveň se v ní budeš cítit pohodlně.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Adamantia947604536
Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern
Boston Celtics Courtside