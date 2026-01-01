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Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak Chicago Bulls City Edition - Černá/University Red

Recyklované materiály

Chicago Bulls City Edition

Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak

129,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Koho chceš reprezentovat, když jsi mezi lidmi nebo na hřišti? Bulls, samozřejmě. Pro svůj oblíbený tým prostě žiješ. Ukaž svou hrdost v téhle volné sportovní soupravě.


  • Zobrazená barva: Černá/University Red
  • Styl: HQ5447-010

Chicago Bulls City Edition

129,99 €

Koho chceš reprezentovat, když jsi mezi lidmi nebo na hřišti? Bulls, samozřejmě. Pro svůj oblíbený tým prostě žiješ. Ukaž svou hrdost v téhle volné sportovní soupravě.

Podrobnosti o produktu

  • Volný střih
  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Materiál: 100 % polyester. Žebrování: 98 % polyester / 2 % elastan. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/University Red
  • Styl: HQ5447-010

Velikost a střih

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    Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak Chicago Bulls City Edition

    Chicago Bulls City Edition

    129,99 €

    Dolaď si styl