Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak Chicago Bulls City Edition

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Recyklované materiály
Chicago Bulls City Edition
Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak
129,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Koho chceš reprezentovat, když jsi mezi lidmi nebo na hřišti? Bulls, samozřejmě. Pro svůj oblíbený tým prostě žiješ. Ukaž svou hrdost v téhle volné sportovní soupravě.
- Zobrazená barva: Černá/University Red
- Styl: HQ5447-010
Chicago Bulls City Edition
129,99 €
Koho chceš reprezentovat, když jsi mezi lidmi nebo na hřišti? Bulls, samozřejmě. Pro svůj oblíbený tým prostě žiješ. Ukaž svou hrdost v téhle volné sportovní soupravě.
Podrobnosti o produktu
- Volný střih
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Materiál: 100 % polyester. Žebrování: 98 % polyester / 2 % elastan. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/University Red
- Styl: HQ5447-010
Velikost a střih
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
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Chicago Bulls City Edition
129,99 €