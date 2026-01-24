Pánská sportovní bunda Nike Air Windrunner

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Sportovní styl nově upravený na každý den. Tahle sportovní bunda je vyrobená z vodoodpudivé taftové tkaniny, má síťovanou podšívku a je doplněná tkaným lemováním ve tvaru našeho ikonického designu Windrunner. V oblasti trupu je mimořádně prostorná, což jí dodává moderní ráz.
Nike Air
Sportovní styl nově upravený na každý den. Tahle sportovní bunda je vyrobená z vodoodpudivé taftové tkaniny, má síťovanou podšívku a je doplněná tkaným lemováním ve tvaru našeho ikonického designu Windrunner. V oblasti trupu je mimořádně prostorná, což jí dodává moderní ráz.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Nike Air