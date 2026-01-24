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Pánská sportovní bunda Nike Air Windrunner - Light Bone

Recyklované materiály

Nike Air

Pánská sportovní bunda Windrunner

Sleva 30
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Sportovní styl nově upravený na každý den. Tahle sportovní bunda je vyrobená z vodoodpudivé taftové tkaniny, má síťovanou podšívku a je doplněná tkaným lemováním ve tvaru našeho ikonického designu Windrunner. V oblasti trupu je mimořádně prostorná, což jí dodává moderní ráz.


  • Zobrazená barva: Light Bone
  • Styl: IF1288-072

Nike Air

Sleva 30

Sportovní styl nově upravený na každý den. Tahle sportovní bunda je vyrobená z vodoodpudivé taftové tkaniny, má síťovanou podšívku a je doplněná tkaným lemováním ve tvaru našeho ikonického designu Windrunner. V oblasti trupu je mimořádně prostorná, což jí dodává moderní ráz.

Podrobnosti o produktu

  • Dvoucestný zip
  • Kapsy
  • Elastický lem a manžety
  • Svrchní část: 100 % nylon. Síťovina: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Light Bone
  • Styl: IF1288-072

Velikost a střih

    • Model/ka měří 188 cm a má na sobě velikost M
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
    • Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Pánská sportovní bunda Nike Air Windrunner

Nike Air

Sleva 30

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