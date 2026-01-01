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Pánská sportovní bunda Air Jordan - Off Noir

Recyklované materiály

Air Jordan

Pánská sportovní bunda

Sleva 30
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken

Klasický sportovní styl v kombinaci s duchem Jordan. Tahle bunda je lehká a pohodlná a můžeš ji snadno vrstvit. Jemné detaily připomínají odkaz Jumpman.


  • Zobrazená barva: Off Noir
  • Styl: HV0081-045

Air Jordan

Sleva 30

Klasický sportovní styl v kombinaci s duchem Jordan. Tahle bunda je lehká a pohodlná a můžeš ji snadno vrstvit. Jemné detaily připomínají odkaz Jumpman.

Podrobnosti o produktu

  • Dovoz
  • Líc svrchního dílu: 100 % nylon. Rub svrchního dílu: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Zobrazená barva: Off Noir
  • Styl: HV0081-045

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 184 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská sportovní bunda Air Jordan

    Air Jordan

    Sleva 30

    Dolaď si styl

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