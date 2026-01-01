Pánská sportovní bunda Air Jordan

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Recyklované materiály
Air Jordan
Pánská sportovní bunda
Sleva 30
Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken
Klasický sportovní styl v kombinaci s duchem Jordan. Tahle bunda je lehká a pohodlná a můžeš ji snadno vrstvit. Jemné detaily připomínají odkaz Jumpman.
- Zobrazená barva: Off Noir
- Styl: HV0081-045
Air Jordan
Sleva 30
Klasický sportovní styl v kombinaci s duchem Jordan. Tahle bunda je lehká a pohodlná a můžeš ji snadno vrstvit. Jemné detaily připomínají odkaz Jumpman.
Podrobnosti o produktu
- Dovoz
- Líc svrchního dílu: 100 % nylon. Rub svrchního dílu: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Zobrazená barva: Off Noir
- Styl: HV0081-045
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 184 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan
Sleva 30