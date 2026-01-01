Pánská polokošile Atlético Madrid Club Nike Football

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Atlético Madrid Club
Pánská fotbalová polokošile Nike
44,99 €
Ukaž, komu fandíš, v téhle polokošili Atlético Madrid. Vyšívané prvky a měkká tkanina jsou ideální pro zápasový i kterýkoliv jiný den.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IO4188-010
Atlético Madrid Club
44,99 €
Ukaž, komu fandíš, v téhle polokošili Atlético Madrid. Vyšívané prvky a měkká tkanina jsou ideální pro zápasový i kterýkoliv jiný den.
Podrobnosti
- Prodloužený zadní lem
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IO4188-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Atlético Madrid Club
44,99 €