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Pánská polokošile Atlético Madrid Club Nike Football - Černá/Bílá

Atlético Madrid Club

Pánská fotbalová polokošile Nike

44,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Ukaž, komu fandíš, v téhle polokošili Atlético Madrid. Vyšívané prvky a měkká tkanina jsou ideální pro zápasový i kterýkoliv jiný den.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IO4188-010

Atlético Madrid Club

44,99 €

Ukaž, komu fandíš, v téhle polokošili Atlético Madrid. Vyšívané prvky a měkká tkanina jsou ideální pro zápasový i kterýkoliv jiný den.

Podrobnosti

  • Prodloužený zadní lem
  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IO4188-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská polokošile Atlético Madrid Club Nike Football

    Atlético Madrid Club

    44,99 €

    Dolaď si styl