Pánská pleteninová fotbalová souprava Nike Dri-FIT Atlético Madrid Strike

Recyklované materiály
Atlético Madrid Strike
Pánská pleteninová fotbalová souprava Nike Dri-FIT
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tahle souprava má designové prvky speciálně šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám a umožní ti trénovat v pohodlí. Design napodobuje oblečení, které nosí profíci na hřišti, a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš své dovednosti.
- Zobrazená barva: Volt/Černá/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Styl: II2843-702
Atlético Madrid Strike
Tahle souprava má designové prvky speciálně šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám a umožní ti trénovat v pohodlí. Design napodobuje oblečení, které nosí profíci na hřišti, a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš své dovednosti.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Volt/Černá/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Styl: II2843-702
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Atlético Madrid Strike