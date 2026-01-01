Pánská péřová bunda Air Jordan

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Recyklované materiály
Air Jordan
Pánská péřová bunda
Sleva 30
Když začnou klesat teploty, je čas vytáhnout péřovku. Tahle bunda má celoplošný potisk inspirovaný ikonickým plakátem MJ a je vyplněna izolační vrstvou z prachového peří, která příjemně hřeje. Hoď ji na sebe a zahřej se.
- Zobrazená barva: Sail
- Styl: HV0629-133
Air Jordan
Sleva 30
Když začnou klesat teploty, je čas vytáhnout péřovku. Tahle bunda má celoplošný potisk inspirovaný ikonickým plakátem MJ a je vyplněna izolační vrstvou z prachového peří, která příjemně hřeje. Hoď ji na sebe a zahřej se.
Výhody
- Péřová výplň je lehká a nepřidává bundě na objemu, ale přesto skvěle drží teplo.
- Pružné šňůrky na lemu tě pomůžou ochránit před nepřízní počasí.
Podrobnosti o produktu
- Dovoz
- Svrchní část / podšívka / výplň vsadek: 100 % polyester. Výplň: šedé kachní prachové peří (minimálně 75 %) / (Verze APA: 75 % šedé kachní prachové peří / 25 % ostatní peří).
- Prát v pračce
- Zobrazená barva: Sail
- Styl: HV0629-133
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan
Sleva 30