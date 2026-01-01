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Pánská péřová bunda Air Jordan - Sail

Recyklované materiály

Air Jordan

Pánská péřová bunda

Sleva 30
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Když začnou klesat teploty, je čas vytáhnout péřovku. Tahle bunda má celoplošný potisk inspirovaný ikonickým plakátem MJ a je vyplněna izolační vrstvou z prachového peří, která příjemně hřeje. Hoď ji na sebe a zahřej se.


  • Zobrazená barva: Sail
  • Styl: HV0629-133

Air Jordan

Sleva 30

Když začnou klesat teploty, je čas vytáhnout péřovku. Tahle bunda má celoplošný potisk inspirovaný ikonickým plakátem MJ a je vyplněna izolační vrstvou z prachového peří, která příjemně hřeje. Hoď ji na sebe a zahřej se.

Výhody

  • Péřová výplň je lehká a nepřidává bundě na objemu, ale přesto skvěle drží teplo.
  • Pružné šňůrky na lemu tě pomůžou ochránit před nepřízní počasí.

Podrobnosti o produktu

  • Dovoz
  • Svrchní část / podšívka / výplň vsadek: 100 % polyester. Výplň: šedé kachní prachové peří (minimálně 75 %) / (Verze APA: 75 % šedé kachní prachové peří / 25 % ostatní peří).
  • Prát v pračce
  • Zobrazená barva: Sail
  • Styl: HV0629-133

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská péřová bunda Air Jordan

    Air Jordan

    Sleva 30

    Dolaď si styl