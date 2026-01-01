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Pánská mikina Springboks z francouzského froté s kulatým výstřihem - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Pánská mikina z francouzského froté s kulatým výstřihem

64,99 €

Tahle mikina s kulatým výstřihem z francouzského froté spojuje klasické pohodlí a prodyšné hřejivé vlastnosti. S vyšívaným znakem týmu Springboks a logem Swoosh.


  • Zobrazená barva: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Styl: IU4611-330

Springboks

64,99 €

Tahle mikina s kulatým výstřihem z francouzského froté spojuje klasické pohodlí a prodyšné hřejivé vlastnosti. S vyšívaným znakem týmu Springboks a logem Swoosh.

Podrobnosti o produktu

  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Zobrazená barva: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Styl: IU4611-330

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská mikina Springboks z francouzského froté s kulatým výstřihem

    Springboks

    64,99 €

    Dolaď si styl