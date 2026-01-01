Pánská mikina Springboks z francouzského froté s kulatým výstřihem

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Springboks
Pánská mikina z francouzského froté s kulatým výstřihem
64,99 €
Tahle mikina s kulatým výstřihem z francouzského froté spojuje klasické pohodlí a prodyšné hřejivé vlastnosti. S vyšívaným znakem týmu Springboks a logem Swoosh.
- Zobrazená barva: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Styl: IU4611-330
Springboks
64,99 €
Tahle mikina s kulatým výstřihem z francouzského froté spojuje klasické pohodlí a prodyšné hřejivé vlastnosti. S vyšívaným znakem týmu Springboks a logem Swoosh.
Podrobnosti o produktu
- 80 % bavlna / 20 % polyester
- Prát v pračce
- Zobrazená barva: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Styl: IU4611-330
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Springboks
64,99 €