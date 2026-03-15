Pánská mikina Nike NBA Chicago Bulls Club s kapucí

Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Měkký flís a Bulls. Má vše, co na mikinách s kapucí Nike miluješ, a ještě něco navíc pro fanoušky.
Chicago Bulls Club
Měkký flís a Bulls. Má vše, co na mikinách s kapucí Nike miluješ, a ještě něco navíc pro fanoušky.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Bardzo fajna bluza
RafałT737750965
Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super
Chicago Bulls Club