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Pánská mikina Nike NBA Chicago Bulls Club s kapucí - University Red/Bílá

Chicago Bulls Club

Pánská mikina Nike NBA s kapucí

74,99 €
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Měkký flís a Bulls. Má vše, co na mikinách s kapucí Nike miluješ, a ještě něco navíc pro fanoušky.


  • Zobrazená barva: University Red/Bílá
  • Styl: HM9872-657

Chicago Bulls Club

74,99 €

Měkký flís a Bulls. Má vše, co na mikinách s kapucí Nike miluješ, a ještě něco navíc pro fanoušky.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část / podšívka kapuce: 79 % bavlna / 21 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: University Red/Bílá
  • Styl: HM9872-657

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Pánská mikina Nike NBA Chicago Bulls Club s kapucí

Chicago Bulls Club

74,99 €

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