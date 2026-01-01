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Pánská mikina Nike NBA Brooklyn Nets Club s kapucí - Černá/Bílá

Brooklyn Nets Club

Pánská mikina Nike NBA s kapucí

74,99 €
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Měkký flís a Nets. Má vše, co na mikinách s kapucí Nike miluješ, a ještě něco navíc pro fanoušky.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: HM9869-010

Brooklyn Nets Club

74,99 €

Měkký flís a Nets. Má vše, co na mikinách s kapucí Nike miluješ, a ještě něco navíc pro fanoušky.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část / podšívka kapuce: 79 % bavlna / 21 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: HM9869-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská mikina Nike NBA Brooklyn Nets Club s kapucí

    Brooklyn Nets Club

    74,99 €

    Dolaď si styl