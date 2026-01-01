Pánská mikina Nike NBA Brooklyn Nets Club s kapucí

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Brooklyn Nets Club
Pánská mikina Nike NBA s kapucí
74,99 €
Měkký flís a Nets. Má vše, co na mikinách s kapucí Nike miluješ, a ještě něco navíc pro fanoušky.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: HM9869-010
Brooklyn Nets Club
74,99 €
Měkký flís a Nets. Má vše, co na mikinách s kapucí Nike miluješ, a ještě něco navíc pro fanoušky.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část / podšívka kapuce: 79 % bavlna / 21 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: HM9869-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Brooklyn Nets Club
74,99 €