Pánská mikina Nike NBA Boston Celtics Courtside Club s polovičním zipem

Boston Celtics Courtside
Pánská mikina Nike NBA Club s polovičním zipem
Miluješ Boston Celtics? Tak ať je to vidět! V téhle speciální mikině s polovičním zipem a drsným načmáraným vzhledem dáš jasně najevo, že podporuješ svůj tým.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Miluješ Boston Celtics? Tak ať je to vidět! V téhle speciální mikině s polovičním zipem a drsným načmáraným vzhledem dáš jasně najevo, že podporuješ svůj tým.
Výhody
Náš středně silný poločesaný flís je zvenku hladký a na vnitřní straně mírně nadýchaný, takže se příjemně nosí a přitom stále skvěle větrá. Je to pohodlná vrstva na celoroční nošení, ideální na ošemetná přechodová období.
Podrobnosti o produktu
- 80 % bavlna / 20 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IB0383-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Boston Celtics Courtside