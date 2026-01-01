 
obrázek 1 ze 3
Pánská mikina Nike NBA Boston Celtics Courtside Club s polovičním zipem - Černá

Boston Celtics Courtside

Pánská mikina Nike NBA Club s polovičním zipem

79,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Miluješ Boston Celtics? Tak ať je to vidět! V téhle speciální mikině s polovičním zipem a drsným načmáraným vzhledem dáš jasně najevo, že podporuješ svůj tým.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IB0383-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Miluješ Boston Celtics? Tak ať je to vidět! V téhle speciální mikině s polovičním zipem a drsným načmáraným vzhledem dáš jasně najevo, že podporuješ svůj tým.

Výhody

Náš středně silný poločesaný flís je zvenku hladký a na vnitřní straně mírně nadýchaný, takže se příjemně nosí a přitom stále skvěle větrá. Je to pohodlná vrstva na celoroční nošení, ideální na ošemetná přechodová období.

Podrobnosti o produktu

  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IB0383-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Boston Celtics Courtside.

    Pánská mikina Nike NBA Boston Celtics Courtside Club s polovičním zipem

    Boston Celtics Courtside

    79,99 €

    Dolaď si styl