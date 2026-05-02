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Pánská mikina Nike Football Club Brazílie z francouzského froté s kapucí - Coastal Blue/Light Menta

Club Brazílie

Pánská mikina Nike Football z francouzského froté s kapucí

69,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Vzali jsme každodenní klasiku a přidali hrdost Brazílie. Vznikl tak pohodlný kousek, ke kterému se budeš pořád vracet. Mikina s kapucí je ušitá z francouzského froté se střední gramáží ve volnějším střihu. Má hladkou lícovou stranu a nečesané smyčky uvnitř, takže je pohodlná a dostatečně prodyšná na celoroční nošení.


  • Zobrazená barva: Coastal Blue/Light Menta
  • Styl: IB6300-433

Club Brazílie

69,99 €

Vzali jsme každodenní klasiku a přidali hrdost Brazílie. Vznikl tak pohodlný kousek, ke kterému se budeš pořád vracet. Mikina s kapucí je ušitá z francouzského froté se střední gramáží ve volnějším střihu. Má hladkou lícovou stranu a nečesané smyčky uvnitř, takže je pohodlná a dostatečně prodyšná na celoroční nošení.

Výhody

  • Žebrované manžety a spodní lem drží mikinu na místě, když jsi v pohybu.
  • Kapuci si nastavíš šňůrkou podle potřeby a chlad nemá šanci.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část / podšívka kapuce: 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Coastal Blue/Light Menta
  • Styl: IB6300-433

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

1 hvězdička

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Pánská mikina Nike Football Club Brazílie z francouzského froté s kapucí

Club Brazílie

69,99 €

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