Pánská mikina Nike Football Club Brazílie z francouzského froté s kapucí

Y brasa 😡
Ohha
It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.
Vzali jsme každodenní klasiku a přidali hrdost Brazílie. Vznikl tak pohodlný kousek, ke kterému se budeš pořád vracet. Mikina s kapucí je ušitá z francouzského froté se střední gramáží ve volnějším střihu. Má hladkou lícovou stranu a nečesané smyčky uvnitř, takže je pohodlná a dostatečně prodyšná na celoroční nošení.
Club Brazílie
Vzali jsme každodenní klasiku a přidali hrdost Brazílie. Vznikl tak pohodlný kousek, ke kterému se budeš pořád vracet. Mikina s kapucí je ušitá z francouzského froté se střední gramáží ve volnějším střihu. Má hladkou lícovou stranu a nečesané smyčky uvnitř, takže je pohodlná a dostatečně prodyšná na celoroční nošení.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
1 hvězdička
Y brasa 😡
Ohha
It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.
Club Brazílie