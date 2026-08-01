Pánská mikina Nike Football Chelsea FC Club s kapucí

Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Nikdy nedovol, aby ti chladné počasí zabránilo reprezentovat Chelsea FC. Středně silný poločesaný flís je na vnitřní straně trochu chlupatý a zvenku hladký.
Chelsea FC Club
Nikdy nedovol, aby ti chladné počasí zabránilo reprezentovat Chelsea FC. Středně silný poločesaný flís je na vnitřní straně trochu chlupatý a zvenku hladký.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
1 hvězdička
Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Chelsea FC Club