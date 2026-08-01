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Pánská mikina Nike Football Chelsea FC Club s kapucí - Bright Blue/Bílá

Chelsea FC Club

Pánská mikina Nike Football s kapucí

69,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Nikdy nedovol, aby ti chladné počasí zabránilo reprezentovat Chelsea FC. Středně silný poločesaný flís je na vnitřní straně trochu chlupatý a zvenku hladký.


  • Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
  • Styl: II3419-452

Chelsea FC Club

69,99 €

Nikdy nedovol, aby ti chladné počasí zabránilo reprezentovat Chelsea FC. Středně silný poločesaný flís je na vnitřní straně trochu chlupatý a zvenku hladký.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsa na přední straně
  • Svrchní část / podšívka kapuce: 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
  • Styl: II3419-452

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

1 hvězdička

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

Pánská mikina Nike Football Chelsea FC Club s kapucí

Chelsea FC Club

69,99 €