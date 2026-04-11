triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánská mikina Nike Football Anglie Club s kapucí - Midnight Navy/Bílá

Anglie Club

Pánská mikina Nike Football s kapucí

69,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Nedovol chladnému počasí, aby ti bránilo projevit lásku k Anglii. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
  • Styl: IB6297-410

Anglie Club

69,99 €

Nedovol chladnému počasí, aby ti bránilo projevit lásku k Anglii. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsa na přední straně
  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
  • Styl: IB6297-410

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • FBECKS

    Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας

  • Lovely Bubbly

    Armadeus

    Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.

Pánská mikina Nike Football Anglie Club s kapucí

Anglie Club

69,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 3