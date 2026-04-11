Pánská mikina Nike Football Anglie Club s kapucí

FBECKS
Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας
Nedovol chladnému počasí, aby ti bránilo projevit lásku k Anglii. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.
Anglie Club
Nedovol chladnému počasí, aby ti bránilo projevit lásku k Anglii. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
FBECKS
Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας
Lovely Bubbly
Armadeus
Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.
Anglie Club