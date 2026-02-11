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Pánská mikina Nike Club z francouzského froté s kapucí - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá

Nike Club

Pánská mikina z francouzského froté s kapucí

64,99 €
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
Černá/Černá/Bílá
Obsidian/Obsidian/Bílá
Light Magenta/Light Magenta/Bílá
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Mikina Nike Club s kapucí je ušitá z měkkého francouzského froté. Má klasický střih, který je volný v oblasti těla, takže se snadno kombinuje s dalšími vrstvami.


  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
  • Styl: FN3866-063

Nike Club

64,99 €

Mikina Nike Club s kapucí je ušitá z měkkého francouzského froté. Má klasický střih, který je volný v oblasti těla, takže se snadno kombinuje s dalšími vrstvami.

Výhody

  • Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do tělocvičny i na gauč.
  • Dvouvrstvá flísová kapuce je mimořádně měkká a zahřeje.

Podrobnosti o produktu

  • Kulatá splétaná stahovací šňůrka
  • Vyšívané logo Nike Futura
  • Klokaní kapsa
  • Žebrovaný lem a manžety
  • Svrchní část / podšívka kapuce: 80–84 % bavlna / 16–20 % polyester.
  • Procentuální zastoupení materiálů se může lišit. Skutečný poměr uvádíme na štítku výrobku.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
  • Styl: FN3866-063

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (5)

Hvězdičky: 3.8

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926

    Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.

Pánská mikina Nike Club z francouzského froté s kapucí

Nike Club

64,99 €

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