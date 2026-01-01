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Pánská mikina Nike Club z francouzského froté s kapucí - Černá/Černá/Phantom

Nike Club

Pánská mikina z francouzského froté s kapucí

74,99 €
Černá/Černá/Phantom
Fir/Fir/Phantom
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Díky francouzskému froté a uvolněnému střihu je tahle mikina s kapucí celá o pohodlí.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Phantom
  • Styl: IQ6266-010

Nike Club

74,99 €

Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Díky francouzskému froté a uvolněnému střihu je tahle mikina s kapucí celá o pohodlí.

Výhody

  • Středně silné francouzské froté s měkkými smyčkami na vnitřní straně je přirozeně prodyšné.
  • Standardní střih působí uvolněně a je navržený tak, aby byl přiléhavější a dobře se vrstvil.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívaný znak klubu na hrudi
  • Vyšívané logo Nike Futura na rukávu
  • Kapuce se stahovací šňůrkou
  • Klokaní kapsa
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 80 % bavlna / 20 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Phantom
  • Styl: IQ6266-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 180 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská mikina Nike Club z francouzského froté s kapucí

    Nike Club

    74,99 €

    Dolaď si styl

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