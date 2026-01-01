Pánská mikina Nike Club z francouzského froté s kapucí

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Nike Club
Pánská mikina z francouzského froté s kapucí
74,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Díky francouzskému froté a uvolněnému střihu je tahle mikina s kapucí celá o pohodlí.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Phantom
- Styl: IQ6266-010
Nike Club
74,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Díky francouzskému froté a uvolněnému střihu je tahle mikina s kapucí celá o pohodlí.
Výhody
- Středně silné francouzské froté s měkkými smyčkami na vnitřní straně je přirozeně prodyšné.
- Standardní střih působí uvolněně a je navržený tak, aby byl přiléhavější a dobře se vrstvil.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívaný znak klubu na hrudi
- Vyšívané logo Nike Futura na rukávu
- Kapuce se stahovací šňůrkou
- Klokaní kapsa
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 80 % bavlna / 20 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Phantom
- Styl: IQ6266-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 180 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
74,99 €