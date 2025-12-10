Pánská mikina Nike Club z francouzského froté s kapucí a dlouhým zipem

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Tahle mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce nabízí ležérní pohodlí a klasický vzhled. Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do tělocvičny i na gauč.
Nike Club
Tahle mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce nabízí ležérní pohodlí a klasický vzhled. Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do tělocvičny i na gauč.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
A bit oversized
JorgeRua74
Um pouco oversized
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Nike Club