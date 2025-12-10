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Pánská mikina Nike Club z francouzského froté s kapucí a dlouhým zipem - Černá/Černá/Bílá

Nike Club

Pánská mikina z francouzského froté s kapucí a dlouhým zipem

69,99 €
Černá/Černá/Bílá
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tahle mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce nabízí ležérní pohodlí a klasický vzhled. Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do tělocvičny i na gauč.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: FN3884-010

Nike Club

69,99 €

Tahle mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce nabízí ležérní pohodlí a klasický vzhled. Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do tělocvičny i na gauč.

Výhody

  • Má standardní střih, který je navržený tak, aby byl v oblasti těla volný a dobře se vrstvil.
  • Dvouvrstvá kapuce výborně hřeje.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Nike Futura
  • Dělená přední kapsa
  • Žebrovaný lem a manžety
  • Svrchní část / podšívka kapuce: 80–84 % bavlna / 16–20 % polyester.
  • Procentuální zastoupení materiálů se může lišit. Skutečný poměr uvádíme na štítku výrobku.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: FN3884-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 175 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (5)

Hvězdičky: 4

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Pánská mikina Nike Club z francouzského froté s kapucí a dlouhým zipem

Nike Club

69,99 €

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