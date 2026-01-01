Pánská mikina Nike Club Rules z francouzského froté s kulatým výstřihem

Nike Club Rules
Pánská mikina z francouzského froté s kulatým výstřihem
Naším jediným pravidlem je pravidla nedodržovat. Vzali jsme klasický country club styl a obrátili ho naruby s touto mikinou z francouzského froté s kulatým výstřihem. Měkké smyčky na vnější straně v kombinaci s žebrovanými detaily působí obnošeně. A střih? Zapomeň na klasický střih – tahle mikina je volná a pohodlná.
- Zobrazená barva: Sail/Černá
- Styl: IR0981-133
Nike Club Rules
Naším jediným pravidlem je pravidla nedodržovat. Vzali jsme klasický country club styl a obrátili ho naruby s touto mikinou z francouzského froté s kulatým výstřihem. Měkké smyčky na vnější straně v kombinaci s žebrovanými detaily působí obnošeně. A střih? Zapomeň na klasický střih – tahle mikina je volná a pohodlná.
Výhody
- Nášivka s písmeny na zádech přitáhne pozornost.
- Francouzské froté je navržené tak, aby vypadalo jako otočené naruby: na vnitřní straně je hladké a na vnější straně má měkké smyčky.
- Pružný lem se ti perfektně přizpůsobí.
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Podrobnosti o produktu
- Nášivka s logem NikeCourt
- Klokaní kapsa
- Žebrované manžety
- Svrchní část: 88 % bavlna / 12 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan. Podšívka kapuce: 88 % bavlna / 12 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Sail/Černá
- Styl: IR0981-133
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Velký a vysoký model měří 183 cm a má na sobě velikost 3XL
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club Rules