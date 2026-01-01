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Pánská mikina Nike Club Rules z francouzského froté s kulatým výstřihem - Sail/Černá

Nike Club Rules

Pánská mikina z francouzského froté s kulatým výstřihem

99,99 €
Sail/Černá
Fir/Sail

Naším jediným pravidlem je pravidla nedodržovat. Vzali jsme klasický country club styl a obrátili ho naruby s touto mikinou z francouzského froté s kulatým výstřihem. Měkké smyčky na vnější straně v kombinaci s žebrovanými detaily působí obnošeně. A střih? Zapomeň na klasický střih – tahle mikina je volná a pohodlná.


  • Zobrazená barva: Sail/Černá
  • Styl: IR0981-133

Nike Club Rules

99,99 €

Naším jediným pravidlem je pravidla nedodržovat. Vzali jsme klasický country club styl a obrátili ho naruby s touto mikinou z francouzského froté s kulatým výstřihem. Měkké smyčky na vnější straně v kombinaci s žebrovanými detaily působí obnošeně. A střih? Zapomeň na klasický střih – tahle mikina je volná a pohodlná.

Výhody

  • Nášivka s písmeny na zádech přitáhne pozornost.
  • Francouzské froté je navržené tak, aby vypadalo jako otočené naruby: na vnitřní straně je hladké a na vnější straně má měkké smyčky.
  • Pružný lem se ti perfektně přizpůsobí.
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Podrobnosti o produktu

  • Nášivka s logem NikeCourt
  • Klokaní kapsa
  • Žebrované manžety
  • Svrchní část: 88 % bavlna / 12 % polyester. Žebrování: 98 % bavlna / 2 % elastan. Podšívka kapuce: 88 % bavlna / 12 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Sail/Černá
  • Styl: IR0981-133

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Velký a vysoký model měří 183 cm a má na sobě velikost 3XL
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská mikina Nike Club Rules z francouzského froté s kulatým výstřihem

    Nike Club Rules

    99,99 €

    Dolaď si styl

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