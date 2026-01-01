Pánská mikina Jordan Sport Hoop Fleece s kapucí

Jordan Sport Hoop Fleece
Pánská mikina s kapucí
V tomhle prvotřídním, lehkém flísu, se budeš cítit i vypadat svěže, nejen na hřišti. Tahle mikina s kapucí je hebká zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu. Materiál odvádějící pot tě navíc udrží v suchu a pohodlí, když to rozjedeš naplno.
- Zobrazená barva: True Blue
- Styl: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
V tomhle prvotřídním, lehkém flísu, se budeš cítit i vypadat svěže, nejen na hřišti. Tahle mikina s kapucí je hebká zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu. Materiál odvádějící pot tě navíc udrží v suchu a pohodlí, když to rozjedeš naplno.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 69 % bavlna / 31 % polyester. Podšívka kapuce: 69 % bavlna / 31 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: True Blue
- Styl: IM7551-485
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Jordan Sport Hoop Fleece