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Pánská mikina Jordan Sport Hoop Fleece s kapucí - True Blue

Jordan Sport Hoop Fleece

Pánská mikina s kapucí

99,99 €
True Blue
Černá
Grey Heather
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

V tomhle prvotřídním, lehkém flísu, se budeš cítit i vypadat svěže, nejen na hřišti. Tahle mikina s kapucí je hebká zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu. Materiál odvádějící pot tě navíc udrží v suchu a pohodlí, když to rozjedeš naplno.


  • Zobrazená barva: True Blue
  • Styl: IM7551-485

Jordan Sport Hoop Fleece

99,99 €

V tomhle prvotřídním, lehkém flísu, se budeš cítit i vypadat svěže, nejen na hřišti. Tahle mikina s kapucí je hebká zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu. Materiál odvádějící pot tě navíc udrží v suchu a pohodlí, když to rozjedeš naplno.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 69 % bavlna / 31 % polyester. Podšívka kapuce: 69 % bavlna / 31  % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: True Blue
  • Styl: IM7551-485

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská mikina Jordan Sport Hoop Fleece s kapucí

    Jordan Sport Hoop Fleece

    99,99 €

    Dolaď si styl