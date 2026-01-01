Pánská mikina Chelsea FC Club Nike Football s kulatým výstřihem

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Chelsea FC Club
Pánská mikina Nike Football s kulatým výstřihem
64,99 €
Tahle mikina Chelsea FC je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.
- Zobrazená barva: Pitch Blue/Bílá
- Styl: II3426-453
Chelsea FC Club
64,99 €
Tahle mikina Chelsea FC je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.
Podrobnosti o produktu
- 80 % bavlna / 20 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pitch Blue/Bílá
- Styl: II3426-453
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chelsea FC Club
64,99 €