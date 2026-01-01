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Pánská mikina Chelsea FC Club Nike Football s kulatým výstřihem - Pitch Blue/Bílá

Chelsea FC Club

Pánská mikina Nike Football s kulatým výstřihem

64,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tahle mikina Chelsea FC je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.


  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Bílá
  • Styl: II3426-453

Chelsea FC Club

64,99 €

Tahle mikina Chelsea FC je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.

Podrobnosti o produktu

  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Bílá
  • Styl: II3426-453

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská mikina Chelsea FC Club Nike Football s kulatým výstřihem

    Chelsea FC Club

    64,99 €

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