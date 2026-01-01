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Pánská mikina ACG Tuff Fleece Dri-FIT s kulatým výstřihem - Safety Orange/Bílá

Recyklované materiály

ACG Tuff Fleece

Pánská mikina Dri-FIT s kulatým výstřihem

114,99 €
Safety Orange/Bílá
Summit White/Černá

Ochladilo se? Nahoď lehkou Tuff Fleece. Tahle mikina je vyrobená z nečesaného francouzského froté, které je měkké a drží tvar. Přidali jsme technologii Dri-FIT, která odvádí pot a vytváří prodyšnou vrstvu, která tě zahřeje.


  • Zobrazená barva: Safety Orange/Bílá
  • Styl: IU8162-819

ACG Tuff Fleece

114,99 €

Ochladilo se? Nahoď lehkou Tuff Fleece. Tahle mikina je vyrobená z nečesaného francouzského froté, které je měkké a drží tvar. Přidali jsme technologii Dri-FIT, která odvádí pot a vytváří prodyšnou vrstvu, která tě zahřeje.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Volný střih v ramenou a na těle se snadno vrství přes základní vrstvu.

Podrobnosti o produktu

  • 75 % bavlna / 25 % polyester
  • Žebrované manžety, límec a pas
  • Poutko na pověšení
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Safety Orange/Bílá
  • Styl: IU8162-819

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská mikina ACG Tuff Fleece Dri-FIT s kulatým výstřihem

    ACG Tuff Fleece

    114,99 €

    Dolaď si styl

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