Pánská mikina ACG Tuff Fleece Dri-FIT s kulatým výstřihem

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Recyklované materiály
ACG Tuff Fleece
Pánská mikina Dri-FIT s kulatým výstřihem
114,99 €
Ochladilo se? Nahoď lehkou Tuff Fleece. Tahle mikina je vyrobená z nečesaného francouzského froté, které je měkké a drží tvar. Přidali jsme technologii Dri-FIT, která odvádí pot a vytváří prodyšnou vrstvu, která tě zahřeje.
- Zobrazená barva: Safety Orange/Bílá
- Styl: IU8162-819
ACG Tuff Fleece
114,99 €
Ochladilo se? Nahoď lehkou Tuff Fleece. Tahle mikina je vyrobená z nečesaného francouzského froté, které je měkké a drží tvar. Přidali jsme technologii Dri-FIT, která odvádí pot a vytváří prodyšnou vrstvu, která tě zahřeje.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Volný střih v ramenou a na těle se snadno vrství přes základní vrstvu.
Podrobnosti o produktu
- 75 % bavlna / 25 % polyester
- Žebrované manžety, límec a pas
- Poutko na pověšení
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Safety Orange/Bílá
- Styl: IU8162-819
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG Tuff Fleece
114,99 €