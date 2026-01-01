Pánská mikina ACG Solar Chase „Chamo Camo“ Dri-FIT ADV na terénní běh

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Recyklované materiály
ACG Solar Chase „Chamo Camo“
Pánská mikina Dri-FIT ADV na terénní běh
69,99 €
Vydej se na cestu s pokročilou technologií odvádějící pot. Síťované panely v podpaží ti dají extra prodyšnost tam, kde ji nejvíc potřebuješ.
- Zobrazená barva: Sequoia/Light Army/Summit White
- Styl: IM5142-355
ACG Solar Chase „Chamo Camo“
69,99 €
Vydej se na cestu s pokročilou technologií odvádějící pot. Síťované panely v podpaží ti dají extra prodyšnost tam, kde ji nejvíc potřebuješ.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Měkká směs bavlny a polyesteru je lehká a mírně česaná, takže se příjemně nosí.
Podrobnosti o produktu
- 85 % polyester / 15 % bavlna
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Poutko na pověšení
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Sequoia/Light Army/Summit White
- Styl: IM5142-355
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG Solar Chase „Chamo Camo“
69,99 €