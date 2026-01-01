triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánská mikina ACG Solar Chase „Chamo Camo“ Dri-FIT ADV na terénní běh - Sequoia/Light Army/Summit White

Recyklované materiály

ACG Solar Chase „Chamo Camo“

Pánská mikina Dri-FIT ADV na terénní běh

69,99 €

Vydej se na cestu s pokročilou technologií odvádějící pot. Síťované panely v podpaží ti dají extra prodyšnost tam, kde ji nejvíc potřebuješ.


  • Zobrazená barva: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Styl: IM5142-355

ACG Solar Chase „Chamo Camo“

69,99 €

Vydej se na cestu s pokročilou technologií odvádějící pot. Síťované panely v podpaží ti dají extra prodyšnost tam, kde ji nejvíc potřebuješ.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Měkká směs bavlny a polyesteru je lehká a mírně česaná, takže se příjemně nosí.

Podrobnosti o produktu

  • 85 % polyester / 15 % bavlna
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Poutko na pověšení
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Styl: IM5142-355

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt ACG Solar Chase „Chamo Camo“ .

    Pánská mikina ACG Solar Chase „Chamo Camo“ Dri-FIT ADV na terénní běh

    ACG Solar Chase „Chamo Camo“

    69,99 €

    Dolaď si styl