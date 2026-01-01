Pánská klubová mikina Nike Chorvatsko 2026 s kapucí

obrázek 1 ze 6
Chorvatsko 2026
Pánská klubová mikina Nike s kapucí
69,99 €
Flísová mikina s kapucí kombinuje klasický styl s pohodlím flísu.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá/University Red
- Styl: IO8649-451
Chorvatsko 2026
69,99 €
Flísová mikina s kapucí kombinuje klasický styl s pohodlím flísu.
Podrobnosti o produktu
- 80–82 % bavlna / 18–20 % polyester.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá/University Red
- Styl: IO8649-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Chorvatsko 2026.
Chorvatsko 2026
69,99 €