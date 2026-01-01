triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánská klubová mikina Nike Chorvatsko 2026 s kapucí - Obsidian/Bílá/University Red

Chorvatsko 2026

Pánská klubová mikina Nike s kapucí

69,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Flísová mikina s kapucí kombinuje klasický styl s pohodlím flísu.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá/University Red
  • Styl: IO8649-451

Chorvatsko 2026

69,99 €

Flísová mikina s kapucí kombinuje klasický styl s pohodlím flísu.

Podrobnosti o produktu

  • 80–82 % bavlna / 18–20 % polyester.
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá/University Red
  • Styl: IO8649-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Chorvatsko 2026.

    Pánská klubová mikina Nike Chorvatsko 2026 s kapucí

    Chorvatsko 2026

    69,99 €

    Dolaď si styl