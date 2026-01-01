Pánská fotbalová vesta Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT se střední gramáží

Recyklované materiály
Atlético Madrid Windrunner
Pánská fotbalová vesta Nike Therma-FIT se střední gramáží
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Produkt zrovna není dostupný
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Nenápadný způsob, jak ukázat, že fandíš Atlético Madrid. Tahle vesta Therma-FIT s minimalistickým designem přináší hřejivost v univerzálním kousku, který si na nic nehraje. Prošívání izolační výplně má tvar písmene V, který odkazuje na klasickou bundu Windrunner. Odolný tkaný materiál na vnější straně tě ochrání před lehkým deštěm a udrží tě v suchu.
- Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Sport Red
- Styl: HM3174-010
Atlético Madrid Windrunner
Nenápadný způsob, jak ukázat, že fandíš Atlético Madrid. Tahle vesta Therma-FIT s minimalistickým designem přináší hřejivost v univerzálním kousku, který si na nic nehraje. Prošívání izolační výplně má tvar písmene V, který odkazuje na klasickou bundu Windrunner. Odolný tkaný materiál na vnější straně tě ochrání před lehkým deštěm a udrží tě v suchu.
Výhody
- Volný střih přes ramena, hrudník a trup působí sportovně a můžeš ho snadno vrstvit.
- Zipem po celé délce si upravíš krytí, hřejivost a styl.
Podrobnosti o produktu
- Kapsy
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Sport Red
- Styl: HM3174-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Atlético Madrid Windrunner