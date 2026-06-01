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Pánská fotbalová tréninková mikina Nike Academy Dri-FIT - Midnight Navy/Midnight Navy/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy

Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT

44,99 €
Midnight Navy/Midnight Navy/Bílá
Černá/Černá/Bílá
Blue Void/Černá/Bílá/Pinksicle
Cool Grey/Černá/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Bílá
Anthracite/Černá/Illusion Green/Illusion Green
Černá/Bílá/Bright Crimson/Bright Crimson
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tahle lehká mikina je přímo stvořená na fotbalový trénink. Po stranách má prodyšné síťované díly, které zlepšují proudění vzduchu a příjemně ochlazují. Je ušitá z materiálu s technologií Dri-FIT odvádějící pot v zeštíhleného střihu a má čtvrtinový zip, takže nijak neomezuje a ty můžeš během každého tréninku nebo zápasu pořádně zabrat.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Midnight Navy/Bílá
  • Styl: HJ3783-410

Nike Academy

44,99 €

Tahle lehká mikina je přímo stvořená na fotbalový trénink. Po stranách má prodyšné síťované díly, které zlepšují proudění vzduchu a příjemně ochlazují. Je ušitá z materiálu s technologií Dri-FIT odvádějící pot v zeštíhleného střihu a má čtvrtinový zip, takže nijak neomezuje a ty můžeš během každého tréninku nebo zápasu pořádně zabrat.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Hladká pletenina je lehká a prodyšná.
  • Boční síťované díly optimálně větrají.
  • Otvory pro palce na manžetách ochrání ruce před zimou a při pohybu drží rukávy na místě.

Podrobnosti o produktu

  • Střih se čtvrtinovým zipem
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Materiál: 100 % polyester. Síťovina: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Midnight Navy/Bílá
  • Styl: HJ3783-410

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (14)

Hvězdičky: 4.6

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Pánská fotbalová tréninková mikina Nike Academy Dri-FIT

Nike Academy

44,99 €

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