Pánská fotbalová tréninková mikina Nike Academy Dri-FIT

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tahle lehká mikina je přímo stvořená na fotbalový trénink. Po stranách má prodyšné síťované díly, které zlepšují proudění vzduchu a příjemně ochlazují. Je ušitá z materiálu s technologií Dri-FIT odvádějící pot v zeštíhleného střihu a má čtvrtinový zip, takže nijak neomezuje a ty můžeš během každého tréninku nebo zápasu pořádně zabrat.
Nike Academy
Tahle lehká mikina je přímo stvořená na fotbalový trénink. Po stranách má prodyšné síťované díly, které zlepšují proudění vzduchu a příjemně ochlazují. Je ušitá z materiálu s technologií Dri-FIT odvádějící pot v zeštíhleného střihu a má čtvrtinový zip, takže nijak neomezuje a ty můžeš během každého tréninku nebo zápasu pořádně zabrat.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
Pořiď si kousky, které budou jedinečné jako ty.