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Pánská fotbalová tréninková mikina Chorvatsko 2026 Strike Drill Nike Dri-FIT s polovičním zipem - Laser Blue/Sport Red/Bílá

Recyklované materiály

Top Chorvatsko 2026 Strike Drill

Pánská fotbalová tréninková mikina Nike Dri-FIT s polovičním zipem

74,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tahle mikina Strike má detaily navržené přímo pro vycházející fotbalové hvězdy. Poloviční zip usnadňuje svlékání, když se zahřeješ a jsi připravený vyběhnout na hřiště. Štíhlý, přiléhavý střih a materiál odvádějící pot tě udrží v pohodě a klidu, až budeš ladit své dovednosti.


  • Zobrazená barva: Laser Blue/Sport Red/Bílá
  • Styl: IO8629-436

Top Chorvatsko 2026 Strike Drill

74,99 €

Tahle mikina Strike má detaily navržené přímo pro vycházející fotbalové hvězdy. Poloviční zip usnadňuje svlékání, když se zahřeješ a jsi připravený vyběhnout na hřiště. Štíhlý, přiléhavý střih a materiál odvádějící pot tě udrží v pohodě a klidu, až budeš ladit své dovednosti.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Zobrazená barva: Laser Blue/Sport Red/Bílá
  • Styl: IO8629-436

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská fotbalová tréninková mikina Chorvatsko 2026 Strike Drill Nike Dri-FIT s polovičním zipem

    Top Chorvatsko 2026 Strike Drill

    74,99 €

    Dolaď si styl