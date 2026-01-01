Pánská fotbalová tréninková mikina Chorvatsko 2026 Strike Drill Nike Dri-FIT s polovičním zipem

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Top Chorvatsko 2026 Strike Drill
Pánská fotbalová tréninková mikina Nike Dri-FIT s polovičním zipem
Tahle mikina Strike má detaily navržené přímo pro vycházející fotbalové hvězdy. Poloviční zip usnadňuje svlékání, když se zahřeješ a jsi připravený vyběhnout na hřiště. Štíhlý, přiléhavý střih a materiál odvádějící pot tě udrží v pohodě a klidu, až budeš ladit své dovednosti.
- Zobrazená barva: Laser Blue/Sport Red/Bílá
- Styl: IO8629-436
Top Chorvatsko 2026 Strike Drill
Tahle mikina Strike má detaily navržené přímo pro vycházející fotbalové hvězdy. Poloviční zip usnadňuje svlékání, když se zahřeješ a jsi připravený vyběhnout na hřiště. Štíhlý, přiléhavý střih a materiál odvádějící pot tě udrží v pohodě a klidu, až budeš ladit své dovednosti.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Zobrazená barva: Laser Blue/Sport Red/Bílá
- Styl: IO8629-436
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Top Chorvatsko 2026 Strike Drill