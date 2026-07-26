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Pánská fotbalová reprezentační bunda Brazílie Nike Dri-FIT - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Brazílie

Pánská fotbalová reprezentační bunda Nike Dri-FIT

119,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Podpoř svoji zemi v téhle prostorné bundě Brazílie. Je ze středně těžké dvouvrstvé síťoviny, která zlepšuje proudění vzduchu a v teplém počasí příjemně chladí.


  • Zobrazená barva: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Styl: IH1757-369

Brazílie

119,99 €

Podpoř svoji zemi v téhle prostorné bundě Brazílie. Je ze středně těžké dvouvrstvé síťoviny, která zlepšuje proudění vzduchu a v teplém počasí příjemně chladí.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Díky průhlednému designu můžeš ukázat svůj dres pod ním.

Podrobnosti o produktu

  • Zip po celé délce
  • Kapsy na zip
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Styl: IH1757-369

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 184 cm
    • Větší střih: zvětšený a prostorný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.3

  • Too Heavy

    RumiC

    Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !

  • Brazil jacket

    Linny

    [This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!

    Gregory

    Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.

Pánská fotbalová reprezentační bunda Brazílie Nike Dri-FIT

Brazílie

119,99 €

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