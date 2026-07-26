Pánská fotbalová reprezentační bunda Brazílie Nike Dri-FIT

Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Podpoř svoji zemi v téhle prostorné bundě Brazílie. Je ze středně těžké dvouvrstvé síťoviny, která zlepšuje proudění vzduchu a v teplém počasí příjemně chladí.
Brazílie
Podpoř svoji zemi v téhle prostorné bundě Brazílie. Je ze středně těžké dvouvrstvé síťoviny, která zlepšuje proudění vzduchu a v teplém počasí příjemně chladí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Brazil jacket
Linny
[This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!
Gregory
Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.
Brazílie