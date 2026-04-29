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Pánská fotbalová mikina Nike Anglie Tech Fleece Windrunner s kapucí a zipem po celé délce - Work Blue/Bílá

Anglie Tech Fleece Windrunner

Pánská fotbalová mikina Nike s kapucí a zipem po celé délce

134,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Fandi hrdě týmu Anglie v téhle klasické mikině Windrunner s kapucí. Naše mikina Tech Fleece Windrunner s kapucí je z prvotřídního lehkého flísu, který je hladký zevnitř i zvenku. Dostatečně tě zahřeje a přitom nepřidává na objemu.


  • Zobrazená barva: Work Blue/Bílá
  • Styl: IB5927-486

Anglie Tech Fleece Windrunner

134,99 €

Fandi hrdě týmu Anglie v téhle klasické mikině Windrunner s kapucí. Naše mikina Tech Fleece Windrunner s kapucí je z prvotřídního lehkého flísu, který je hladký zevnitř i zvenku. Dostatečně tě zahřeje a přitom nepřidává na objemu.

Podrobnosti o produktu

  • Tkaný znak
  • Svrchní část / podšívka kapuce: 53 % bavlna / 47 % polyester. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Work Blue/Bílá
  • Styl: IB5927-486

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

Pánská fotbalová mikina Nike Anglie Tech Fleece Windrunner s kapucí a zipem po celé délce

Anglie Tech Fleece Windrunner

134,99 €

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