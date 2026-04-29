Pánská fotbalová mikina Nike Anglie Tech Fleece Windrunner s kapucí a zipem po celé délce

Philippe209771295
Très bon produit très agréable à porter Merci
Fandi hrdě týmu Anglie v téhle klasické mikině Windrunner s kapucí. Naše mikina Tech Fleece Windrunner s kapucí je z prvotřídního lehkého flísu, který je hladký zevnitř i zvenku. Dostatečně tě zahřeje a přitom nepřidává na objemu.
Anglie Tech Fleece Windrunner
Fandi hrdě týmu Anglie v téhle klasické mikině Windrunner s kapucí. Naše mikina Tech Fleece Windrunner s kapucí je z prvotřídního lehkého flísu, který je hladký zevnitř i zvenku. Dostatečně tě zahřeje a přitom nepřidává na objemu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Philippe209771295
Très bon produit très agréable à porter Merci
Anglie Tech Fleece Windrunner