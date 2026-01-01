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Pánská flísová mikina Nike Football Paris Saint-Germain City Side s kapucí a zipem po celé délce - College Navy/Bílá

Paris Saint-Germain City Side

Pánská flísová mikina Nike Football s kapucí a zipem po celé délce

89,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Inspirováno hřištěm. Navrženo pro každý den. Tahle mikina s kapucí Paris Saint-Germain je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.


  • Zobrazená barva: College Navy/Bílá
  • Styl: IO3455-419

Paris Saint-Germain City Side

89,99 €

Inspirováno hřištěm. Navrženo pro každý den. Tahle mikina s kapucí Paris Saint-Germain je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.

Podrobnosti o produktu

  • Kapuce se stahovací šňůrkou
  • Oddělená klokaní kapsa
  • Žebrovaný lem a manžety
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Díly: 100 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: College Navy/Bílá
  • Styl: IO3455-419

Velikost a střih

    • Model měří 191 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská flísová mikina Nike Football Paris Saint-Germain City Side s kapucí a zipem po celé délce

    Paris Saint-Germain City Side

    89,99 €

    Dolaď si styl