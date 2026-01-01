Pánská flísová mikina Nike Football Paris Saint-Germain City Side s kapucí a zipem po celé délce

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Paris Saint-Germain City Side
Pánská flísová mikina Nike Football s kapucí a zipem po celé délce
89,99 €
Inspirováno hřištěm. Navrženo pro každý den. Tahle mikina s kapucí Paris Saint-Germain je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.
- Zobrazená barva: College Navy/Bílá
- Styl: IO3455-419
Paris Saint-Germain City Side
89,99 €
Inspirováno hřištěm. Navrženo pro každý den. Tahle mikina s kapucí Paris Saint-Germain je ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.
Podrobnosti o produktu
- Kapuce se stahovací šňůrkou
- Oddělená klokaní kapsa
- Žebrovaný lem a manžety
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Díly: 100 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: College Navy/Bílá
- Styl: IO3455-419
Velikost a střih
- Model měří 191 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Paris Saint-Germain City Side
89,99 €