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Pánská flísová mikina Jordan Sport Crossover s kapucí - Černá

Recyklované materiály

Jordan Sport Crossover

Pánská flísová mikina s kapucí

74,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Mikinu s kapucí využiješ na všechno – od tréninku po volný čas s partou. Francouzské froté je na lícové straně hladké a na té rubové straně má drobné nečesané smyčky. Zahrnuje taky naši technologii odvádějící pot, díky které zůstaneš svěží, ať děláš cokoliv.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IM7764-010

Jordan Sport Crossover

74,99 €

Mikinu s kapucí využiješ na všechno – od tréninku po volný čas s partou. Francouzské froté je na lícové straně hladké a na té rubové straně má drobné nečesané smyčky. Zahrnuje taky naši technologii odvádějící pot, díky které zůstaneš svěží, ať děláš cokoliv.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 70 % bavlna, 30 % polyester; žebrování: 97 % bavlna, 3 % elastan; podšívka kapuce: 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IM7764-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská flísová mikina Jordan Sport Crossover s kapucí

    Jordan Sport Crossover

    74,99 €

    Dolaď si styl