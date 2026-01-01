Pánská flísová mikina Jordan Sport Crossover s kapucí

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Jordan Sport Crossover
Pánská flísová mikina s kapucí
Mikinu s kapucí využiješ na všechno – od tréninku po volný čas s partou. Francouzské froté je na lícové straně hladké a na té rubové straně má drobné nečesané smyčky. Zahrnuje taky naši technologii odvádějící pot, díky které zůstaneš svěží, ať děláš cokoliv.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Mikinu s kapucí využiješ na všechno – od tréninku po volný čas s partou. Francouzské froté je na lícové straně hladké a na té rubové straně má drobné nečesané smyčky. Zahrnuje taky naši technologii odvádějící pot, díky které zůstaneš svěží, ať děláš cokoliv.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 70 % bavlna, 30 % polyester; žebrování: 97 % bavlna, 3 % elastan; podšívka kapuce: 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IM7764-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Jordan Sport Crossover