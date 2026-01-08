Pánská flísová mikina Jordan Basketball Flight Chicago Bulls s kapucí

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Ať jsi na ulici nebo sleduješ ligu, Chicago Bulls máš pořád na prvním místě. Fandi jim při každé příležitosti v mikině s kapucí, která tě zahřeje, ať zrovna běháš venku nebo si užíváš vítěznou sérii.
Chicago Bulls
Ať jsi na ulici nebo sleduješ ligu, Chicago Bulls máš pořád na prvním místě. Fandi jim při každé příležitosti v mikině s kapucí, která tě zahřeje, ať zrovna běháš venku nebo si užíváš vítěznou sérii.
Náš středně silný poločesaný flís je zvenku hladký a na vnitřní straně mírně nadýchaný, takže se příjemně nosí a přitom stále skvěle větrá. Je to pohodlná vrstva na celoroční nošení, ideální na ošemetná přechodová období.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Chicago Bulls