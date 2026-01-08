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Pánská flísová mikina Jordan Basketball Flight Chicago Bulls s kapucí - Anthracite/Bílá

Chicago Bulls

Pánská flísová mikina Jordan Basketball Flight s kapucí

119,99 €
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Ať jsi na ulici nebo sleduješ ligu, Chicago Bulls máš pořád na prvním místě. Fandi jim při každé příležitosti v mikině s kapucí, která tě zahřeje, ať zrovna běháš venku nebo si užíváš vítěznou sérii.


  • Zobrazená barva: Anthracite/Bílá
  • Styl: HV9794-060

Chicago Bulls

119,99 €

Ať jsi na ulici nebo sleduješ ligu, Chicago Bulls máš pořád na prvním místě. Fandi jim při každé příležitosti v mikině s kapucí, která tě zahřeje, ať zrovna běháš venku nebo si užíváš vítěznou sérii.

Výhody

Náš středně silný poločesaný flís je zvenku hladký a na vnitřní straně mírně nadýchaný, takže se příjemně nosí a přitom stále skvěle větrá. Je to pohodlná vrstva na celoroční nošení, ideální na ošemetná přechodová období.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 100 % bavlna. Podšívka kapuce: 100 % bavlna. Žebrování: 96 % bavlna / 4 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Anthracite/Bílá
  • Styl: HV9794-060

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Pánská flísová mikina Jordan Basketball Flight Chicago Bulls s kapucí

Chicago Bulls

119,99 €

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