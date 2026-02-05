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Pánská flísová mikina Atlético Madrid Club Nike Football s kapucí - Černá/Sport Red

Atlético Madrid Club

Pánská flísová fotbalová mikina s kapucí Nike

Sleva 30

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Nenápadný způsob, jak ukázat, že fandíš Atlético Madrid. Tahle mikina s kapucí s minimalistickým, decentním designem je vyrobená ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.


  • Zobrazená barva: Černá/Sport Red
  • Styl: HM2854-010

Atlético Madrid Club

Sleva 30

Nenápadný způsob, jak ukázat, že fandíš Atlético Madrid. Tahle mikina s kapucí s minimalistickým, decentním designem je vyrobená ze středně silného česaného flísu, který je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.

Výhody

  • Díky stahovací šňůrce můžeš kapuci nosit buď na volno nebo staženou, když se potřebuješ zahřát.
  • Žebrované manžety a spodní lem drží mikinu na místě, když jsi v pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Sport Red
  • Styl: HM2854-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Pánská flísová mikina Atlético Madrid Club Nike Football s kapucí

Atlético Madrid Club

Sleva 30

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