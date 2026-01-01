Pánská flísová běžecká mikina Nike s kapucí a zipem po celé délce

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Nike
Pánská flísová běžecká mikina s kapucí a zipem po celé délce
94,99 €
Soustřeď se na běh (i když pot vyschne). Středně silný česaný flís téhle mikiny s kapucí je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký, takže se po běhu budeš cítit mimořádně pohodlně a volně.
- Zobrazená barva: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Styl: IU3945-063
Nike
94,99 €
Soustřeď se na běh (i když pot vyschne). Středně silný česaný flís téhle mikiny s kapucí je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký, takže se po běhu budeš cítit mimořádně pohodlně a volně.
Výhody
- Volnější střih je mimořádně prostorný v oblasti trupu.
- Dvouvrstvé provedení kapuce dodává mírnou strukturu.
Podrobnosti o produktu
- Grafický motiv vpředu i vzadu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 80 % bavlna / 20 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Styl: IU3945-063
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike
94,99 €