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Pánská flísová běžecká mikina Nike s kapucí a zipem po celé délce - Dark Grey Heather/Bright Crimson

Nike

Pánská flísová běžecká mikina s kapucí a zipem po celé délce

94,99 €

Soustřeď se na běh (i když pot vyschne). Středně silný česaný flís téhle mikiny s kapucí je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký, takže se po běhu budeš cítit mimořádně pohodlně a volně.


  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Styl: IU3945-063

Nike

94,99 €

Soustřeď se na běh (i když pot vyschne). Středně silný česaný flís téhle mikiny s kapucí je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký, takže se po běhu budeš cítit mimořádně pohodlně a volně.

Výhody

  • Volnější střih je mimořádně prostorný v oblasti trupu.
  • Dvouvrstvé provedení kapuce dodává mírnou strukturu.

Podrobnosti o produktu

  • Grafický motiv vpředu i vzadu
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 80 % bavlna / 20 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Styl: IU3945-063

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská flísová běžecká mikina Nike s kapucí a zipem po celé délce

    Nike

    94,99 €

    Dolaď si styl