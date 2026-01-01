Pánská bunda Nike ACG na terénní běh

Recyklované materiály
Nike ACG
Pánská trailová běžecká bunda
Odolná, vodoodpudivá a odolná vůči UV záření? Přesně tak. Tahle bunda z ripstopu tě ochrání před sluncem i lehkým deštěm. A když budeš chtít jednu vrstvu shodit, sbalíš ji do integrované kapsy, kde nezabere moc místa.
- Zobrazená barva: College Grey/Černá/Mean Green/Summit White
- Styl: IF2171-009
Nike ACG
Odolná, vodoodpudivá a odolná vůči UV záření? Přesně tak. Tahle bunda z ripstopu tě ochrání před sluncem i lehkým deštěm. A když budeš chtít jednu vrstvu shodit, sbalíš ji do integrované kapsy, kde nezabere moc místa.
Skladný design
Když už tuhle bundu do deště nebudeš potřebovat, sbalíš ji do náprsní kapsy na zip, kde nezabere moc místa.
Nastavitelné prvky
Kapuci si pružnou stahovací šňůrkou nastavíš, jak potřebuješ.
Podrobnosti o produktu
- 100 % nylon
- Reflexní loga Nike ACG a Nike Swoosh
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: College Grey/Černá/Mean Green/Summit White
- Styl: IF2171-009
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike ACG.
Nike ACG