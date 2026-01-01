Pánská bunda Nike ACG „Lunar Lake“ Therma-FIT ADV

Recyklované materiály
Nike ACG „Lunar Lake“
Pánská bunda Therma-FIT ADV
Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken
Péřová bunda ACG s izolací PrimaLoft® je plně vybavená a stvořená pro dobrodružství v chladném počasí, a proto tě udrží v teple. Když se oteplí, bunda se dá sbalit do vlastní taštičky a pohodlně přenášet.
- Zobrazená barva: Anthracite/Černá
- Styl: HV1144-060
Nike ACG „Lunar Lake“
Péřová bunda ACG s izolací PrimaLoft® je plně vybavená a stvořená pro dobrodružství v chladném počasí, a proto tě udrží v teple. Když se oteplí, bunda se dá sbalit do vlastní taštičky a pohodlně přenášet.
Postav se chladu
Technologie Nike Therma-FIT ADV spojuje termoregulační materiál s nejnovějšími postupy a prvky, takže zůstaneš v teple i za nepříznivého počasí. Použili jsme lehkou izolační výplň PrimaLoft®, která tě spolehlivě zahřeje. Je vyrobená z tenoučkých vláken, která vytvářejí izolační vzduchové kapsy. Ty zadržují teplo a propouští vlhkost.
Stvořená na ven
Tenhle kabát má volný střih, který je prostorný po celé délce a skvěle se hodí na vrstvení. Kombinace kapuce a nákrčníku ti chrání hlavu i obličej. Stahovací šňůrkou v pase si bundu upravíš podle sebe.
Sbalitelná a hebká
Tahle péřovka se dá sbalit do vnitřního síťovaného vaku a použít jako polštářek při kempování.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo ACG svítí ve tmě
- UFO korálek svítí ve tmě
- Karabinka ACG
- Kapsy na zip
- Dvoucestný zip
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka/výplň: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Anthracite/Černá
- Styl: HV1144-060
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 180 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike ACG „Lunar Lake“