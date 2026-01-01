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Pánská bunda Jordan NBA MVP Chicago Bulls Statement Edition - Anthracite

Recyklované materiály

Chicago Bulls Statement Edition

Pánská bunda Jordan NBA MVP

134,99 €
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Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken

Ať jsi na ulici nebo sleduješ ligu, Chicago Bulls máš pořád na prvním místě. Fandi jim při každé příležitosti v bundě MVP Statement Edition, ať už zrovna běháš venku nebo si užíváš vítěznou sérii.


  • Zobrazená barva: Anthracite
  • Styl: IB0022-060

Chicago Bulls Statement Edition

134,99 €

Ať jsi na ulici nebo sleduješ ligu, Chicago Bulls máš pořád na prvním místě. Fandi jim při každé příležitosti v bundě MVP Statement Edition, ať už zrovna běháš venku nebo si užíváš vítěznou sérii.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka svrchní části: 100 % polyester. Podšívka rukávů: 100 % nylon.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Anthracite
  • Styl: IB0022-060

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
    • Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.

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    Pánská bunda Jordan NBA MVP Chicago Bulls Statement Edition

    Chicago Bulls Statement Edition

    134,99 €

    Dolaď si styl