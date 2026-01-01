Pánská bunda Jordan NBA MVP Chicago Bulls Statement Edition

Recyklované materiály
Chicago Bulls Statement Edition
Pánská bunda Jordan NBA MVP
Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken
Ať jsi na ulici nebo sleduješ ligu, Chicago Bulls máš pořád na prvním místě. Fandi jim při každé příležitosti v bundě MVP Statement Edition, ať už zrovna běháš venku nebo si užíváš vítěznou sérii.
- Zobrazená barva: Anthracite
- Styl: IB0022-060
Chicago Bulls Statement Edition
Ať jsi na ulici nebo sleduješ ligu, Chicago Bulls máš pořád na prvním místě. Fandi jim při každé příležitosti v bundě MVP Statement Edition, ať už zrovna běháš venku nebo si užíváš vítěznou sérii.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka svrchní části: 100 % polyester. Podšívka rukávů: 100 % nylon.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Anthracite
- Styl: IB0022-060
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
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Chicago Bulls Statement Edition