Pánská bota Nike Court Vision Low

Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Kombinuje syntetickou kůži s gumovou cupsole podrážkou, takže se postará o tvoje celodenní pohodlí, inspirované ikonickými modely z minulosti.
Nike Court Vision Low
Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Kombinuje syntetickou kůži s gumovou cupsole podrážkou, takže se postará o tvoje celodenní pohodlí, inspirované ikonickými modely z minulosti.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Altijd goed
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Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!
Nike Court Vision Low