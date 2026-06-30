 
obrázek 1 ze 8
Pánská bota Nike Court Vision Low - Summit White/Silver Sage/Černá

Nike Court Vision Low

Pánské boty

79,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Kombinuje syntetickou kůži s gumovou cupsole podrážkou, takže se postará o tvoje celodenní pohodlí, inspirované ikonickými modely z minulosti.


  • Zobrazená barva: Summit White/Silver Sage/Černá
  • Styl: IM0459-104

Nike Court Vision Low

79,99 €

Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Kombinuje syntetickou kůži s gumovou cupsole podrážkou, takže se postará o tvoje celodenní pohodlí, inspirované ikonickými modely z minulosti.

Výhody

  • Svršek z textilie a syntetické kůže je odolný a pohodlný.
  • Děrování na špičce a po stranách zvyšuje prodyšnost.
  • Cupsole podrážka z pružné gumy má úplné prošívání a je tak výjimečně odolná.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Summit White/Silver Sage/Černá
  • Styl: IM0459-104

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Pánská bota Nike Court Vision Low

Nike Court Vision Low

79,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 4