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Pánská bota Nike Air Max 90 Premium - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Pánské boty

149,99 €
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Černá/Iron Grey/Cool Grey/Černá
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.


  • Zobrazená barva: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Styl: IM5759-100

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.

Výhody

  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem neklouže, je odolná a působí tradičně.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Pěnová mezipodešev
  • Zobrazená barva: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Styl: IM5759-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (22)

Hvězdičky: 4.8

  • Frédéric687972698

    Elles sont très belles 🤩 très confortable comme des pantoufles !!!

  • MaryP12913563

    Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color

  • Annamária735089855

    Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.

Pánská bota Nike Air Max 90 Premium

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

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