Pánská bota Nike Air Max 90 Premium

Frédéric687972698
Elles sont très belles 🤩 très confortable comme des pantoufles !!!
Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.
Nike Air Max 90 Premium
Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Frédéric687972698
Elles sont très belles 🤩 très confortable comme des pantoufles !!!
MaryP12913563
Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color
Annamária735089855
Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.
Nike Air Max 90 Premium