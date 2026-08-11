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Pánská bota Nike Air Max 90 Premium - Vícebarevná/Vícebarevná/Hyper Crimson/Černá

Nike Air Max 90 Premium

Pánské boty

149,99 €
Pánská bota Nike Air Max 90 Premium - Vícebarevná/Vícebarevná/Hyper Crimson/Černá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Oslav fotbal na jeho největší scéně v tomhle kultovním modelu Air Max 90. Vířivé grafické motivy a šedé odstíny jsou doplněny zářivými oranžovými prvky, které symbolizují tým „Oranje“. Tenisky zůstávají věrné svým běžeckým kořenům a mají tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Boty doplňují výrazné barvy a viditelné tlumení.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Hyper Crimson/Černá
  • Styl: IQ0172-900

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

Oslav fotbal na jeho největší scéně v tomhle kultovním modelu Air Max 90. Vířivé grafické motivy a šedé odstíny jsou doplněny zářivými oranžovými prvky, které symbolizují tým „Oranje“. Tenisky zůstávají věrné svým běžeckým kořenům a mají tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Boty doplňují výrazné barvy a viditelné tlumení.

Výhody

  • Textilní svršek s koženými a syntetickými krycími vrstvami vytváří vrstvený vzhled, který něco vydrží.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem neklouže, je odolná a působí tradičně.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Hyper Crimson/Černá
  • Styl: IQ0172-900

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (12)

Hvězdičky: 4.8

  • Ok

    Manuel597420244

    Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok

  • Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.

    Christopher198865

    Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.

  • Awesome 90s.

    john646473682

    The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.

Pánská bota Nike Air Max 90 Premium

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

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