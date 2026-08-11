Pánská bota Nike Air Max 90 Premium

Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Oslav fotbal na jeho největší scéně v tomhle kultovním modelu Air Max 90. Vířivé grafické motivy a šedé odstíny jsou doplněny zářivými oranžovými prvky, které symbolizují tým „Oranje“. Tenisky zůstávají věrné svým běžeckým kořenům a mají tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Boty doplňují výrazné barvy a viditelné tlumení.
Nike Air Max 90 Premium
Oslav fotbal na jeho největší scéně v tomhle kultovním modelu Air Max 90. Vířivé grafické motivy a šedé odstíny jsou doplněny zářivými oranžovými prvky, které symbolizují tým „Oranje“. Tenisky zůstávají věrné svým běžeckým kořenům a mají tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Boty doplňují výrazné barvy a viditelné tlumení.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.
Christopher198865
Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.
Awesome 90s.
john646473682
The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.
Nike Air Max 90 Premium